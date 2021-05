Liberarsi dal carico mentale: per le donne le esperienze di Annalisa Monfreda e "Elasti" Claudia De Lillo

"PARMA PER LE DONNE" vi dà appuntamento a martedì 25 maggio per l'evento che chiude il primo ciclo dell'iniziativa DONNE COME NOI realizzata in collaborazione con Donna Moderna e dedicata all’empowerment femminile

Promosso dall’Assessorato alla Partecipazione e alle Pari Opportunità del Comune di Parma la rassegna propone momenti di promozione del ruolo delle donne nella vita sociale e di sensibilizzazione al contrasto della violenza e della discriminazione verso di loro.

Il tema affrontato nell'ultimo martedì di "Parma per le donne" sarà come LIBERARSI DEL CARICO MENTALE. Un argomento che coinvolge gran parte delle donne che si sono trovate a lavorare da casa in condizioni estreme. Con le regole imposte dalla pandemia l'emancipazione femminile è sembrata fare un balzo indietro di 70 anni. Lavoro e famiglia, che già si faticava a tenere separati, sono diventati un tutt'uno, il carico mentale interamente sulle donne.

On line potrete partecipare ai contributi di Annalisa Monfreda Direttrice di Donna Moderna e Claudia De Lillo scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica che offriranno il racconto delle loro esperienze di come hanno imparato a separare il tempo del lavoro da quello della famiglia e a essere ogni volta calate nel "qui e ora".

Modererà Liliana di Donato Caporedattrice di Donna Moderna.

Martedì 25 maggio ore 18 - in streaming:

Per informazioni e ottenere gratuitamente il link per i collegamenti scrivere a pariopportunita@comune.parma.it.