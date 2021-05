Parco Ducale: 500 mila euro per rifare area bimbi, panchine, cancelli e mettere i bagni autopulenti - Video

Cinquecento mila euro per il progetto di riqualificazione del Parco Ducale, per renderlo più bello ed accogliente.

Il progetto è stato illustrato questa mattina dall’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, Michele Alinovi, dall’architetto Sabrina Collmann, responsabile del procedimento per il Comune di Parma e dall’architetto Alberto Bordi, dello studio di Architettura Bordi, Rossi, Zarotti, in qualità di progettista.

“Gli interventi messi in campo – ha spiegato l’Assessore Alinovi – sono considerati prioritari e urgenti nell’ambito di un progetto complessivo di recupero del Parco Ducale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riqualificare e rifunzionalizzare il parco storico, attraverso un percorso condiviso che ha visto il coinvolgimento di diversi portatori di interesse, a partire dai Consigli dei Cittadini Volontari.

Verrà completamente rifatta l’area gioco bimbi, verranno installati, al suo interno, nuovi servizi igienici autopulenti e abbattuti i vecchi, verranno sistemate le panchine, la zona che circonda il laghetto, il calcestre, a partire dal viale centrale del parco, ma anche i cancelli, le cancellate e le garitte. Il Comune ha stanziato per questo primo stralcio dei lavori 500 mila euro. Si tratta di un progetto definitivo, a cui seguirà quello esecutivo con l’obiettivo di dare avvio a lavori entro fine anno. Il Comune ha stanziato 1 milione e 200 mila euro per i prossimi anni per completare gli interventi che interesseranno anche l’illuminazione pubblica”.

A distanza di circa venti anni dall’ultimo intervento di riqualificazione, l’Amministrazione Comunale, Assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi, ha previsto una serie di interventi che interessano diversi ambiti e spazi dello storico Parco urbano. L’intervento si inserisce nel Pianto Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi Storico Monumentali cittadini. Si tratta di un obiettivo di mandato denominato: “Parma la città Verde”, che include la riqualificazione della rete di parchi, viali e piazze cittadine.

Il progetto porrà rimedio, pertanto, alle problematiche di degrado dovute in parte alla vetustà delle opere, in parte all’uso, in parte alla necessità di manutenzione straordinarie urgenti.

Il Comune nell’ambito delle azioni legate alla celebrazioni di Parma Capitale della Cultura, ha messo in campo risorse straordinarie con uno studio di ampio respiro per ripensare il giardino nel suo complesso, valorizzandone gli spazi e gli edifici, con un ripensamento delle funzioni insediate in relazione ai loro possibili utilizzi, connessi al resto della città.

Il progetto intende ovviare alle criticità più diffuse, riportare ordine e bellezza a quanto ammalorato, e dare nuova e migliore organizzazione all’area giochi esistente che risulta anonima ed incolore.

Verranno restaurati gli ingressi, partendo dalle inferriate per arrivare ai portali ed alle pilastrature di sostegno, così come le guardiole che risultano ammalorate sia per nella copertura che negli intonaci. Per quanto riguarda i percorsi in calcestre, verranno sistemati gli avvallamenti, mettendoli in sicurezza a ripristinandone il decoro estetico, partendo dal viale centrale. Anche le panchine ammalorate verranno sistemate, sia per la parte strutturale che estetica, sia quelle in legno che quelle in pietra che saranno ripulite e riparate. Interventi sono programmati anche per l’area ellittica intorno al laghetto, oggi, in parte degradata, con la risagomatura della pendenza ed il rifacimento del prato ed adeguamenti del sistema di scolo delle acque Il bordo, in mattoni, verrà sistemato per interrompere il fenomeno di degrado in atto.

Anche l’area giochi, posta nelle vicinanze della Corale Verdi, verrà completamente rifatta con una sua maggiore contestualizzazione all’interno dell’area verde che nasce da uno studio storico filologico che si rifà all’Atlante Sardi. Verrà quindi recuperato, rispettando le divisioni ortive un tempo presenti sul posto e che daranno il nuovo ritmo spaziale dell’area stessa, riducendo la superficie pavimentata.

Si metterà mano anche ai servizi igienici esistenti, ormai deteriorati e collocati in una posizione tale da interrompere la continuità di qualsiasi percorso ludico. Per cui saranno demoliti gli attuali servizi igienici e sostituiti con bagni chimici in posizione più laterale. L’area verrà ridisegnata prevedendo la creazione di aree gioco differenziate per fasce di età. I colori utilizzati tengono conto della maestosità del luogo, con l’obiettivo di creare un insieme armonico, pur mantenendo le caratteristiche di area ludica per i bambini. Al suo interno saranno collocati nuovi giochi e rifatta la pavimentazione. Nuove sedute completeranno la riorganizzazione degli spazi sia al di sotto del grande albero che in prossimità dei giochi.