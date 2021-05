Da martedì torna a sfrecciare il «Frecciarossa» per e da Roma

Da dopodomani martedì torna a viaggiare, dopo un periodo di sospensione per l’emergenza Covid, il treno Frecciarossa Milano-Roma e ritorno, che costituisce il collegamento più importante per la nostra stazione. Ecco i suoi orari: partenza alle 7.05 e arrivo a Roma Termini alle 10.35, dopo aver fermato a Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina; al ritorno partenza da Roma alle 19.50 e arrivo a Parma alle 23.12, con le stesse fermate dell’andata.

Torna a viaggiare anche il Frecciargento Milano-Bari e viceversa che parte da Parma alle 14.54 in direzione Sud e alle 16.07 in direzione Nord. Questo Frecciargento si aggiunge ad altri tre collegamenti della lunga percorrenza verso la linea Adriatica che sono stati mantenuti in servizio, però il numero delle Frecce che collegano Parma con l’Adriatico è ancora inferiore rispetto all’offerta pre-Covid.