Celebrati in duomo i funerali di don Alfredo Bianchi

Sono stati celebrati questa mattina in Duomo i funerali di don Alfredo Bianchi, direttore dell ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi, parroco di Castelnovo di Baganzola, cerimoniere vescovile e vicario episcopale. Storico insigne, don Bianchi ha contributo a riportare al loro antico splendore Cattedrale, Battistero e da ultimo San Francesco del Prato. Tanti i fedeli e le autorità presenti. Nell'omelia il vescovo Enrico Solmi ha ricordato commosso il grande servizio svolto da don Bianchi per la Chiesa di Parma. La celebrazione è stata quindi presieduta da don Luigi Valentini, vicario generale della diocesi, perché monsignor Solmi è dovuto partire per Roma per partecipare alla assemblea dei vescovi della Conferenza episcopale italiana. L.M.

