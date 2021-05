Il Consiglio comunale ricorda Massimo Iotti e don Alfredo Bianchi

Il consiglio ha approvato con 24 “si” è un astenuto una mozione presentata daLavagetto (Pd) e sottoscritta da tutti gruppi di centrosinistra in cui si chiede che il Comune utilizzi l’avanzo di bilancio 2020 per esentare le associazioni e gli enti del volontariato dal pagamento dei canoni di affitto delle sedi di proprietà del Comune e della tassa rifiuti per i mesi in cui sono state chiuse a causa del Covid, in pratica da ottobre a maggio. L’assessore Ferretti ha detto che “l’avanzo è di 10mln di euro e potrebbe aumentare grazie a ristori del Governo“. Bosi ha detto che “l’obiettivo che abbiamo è di scontare il pagamento di 3 trimestri di affitto, anche per sedi affidate a Parma infrastrutture che è una spa di diritto privato”.



Non sarà ripristinata la possibilità di parcheggio nel cortile dell’ex Municipio di S.Lazzaro per motivi di sicurezza e di difficoltà nella regolamentazione. Lo ha detto il vicesindaco Bosi in risposta a un’interrogazione di Campanini (Pd). Sempre osi ha risposto a Occhi ( Lega) che chiedeva se era prevista l’idea di un punto vaccinale aggiuntivo al PalaPonti in vista del caldo estivo , delle difficoltà di parcheggio e dell’aumento delle vaccinazioni. Bosi ha risposto che dall’Ausl non è arrivata nessuna richiesta e che comunque è stato previsto un impianto di condizionamento L’occupazione dell’impianto è prevista sino al 21 agosto e per ora non sono previste altre strutture dedicate. Occhi ha replicato che sarebbe opportuno pensare a alternative visto che la campagna vaccinale è destinata a proseguire a lungo e problematiche sono prevedibili.

Roberta Roberti (Misto) ha invitato il Comune a farsi parte attiva per scongiurare la scelta dell’Ufficio scolastico provinciale di Parma (“unico caso in tutta la Regione”) di tagliare i corsi serali nelle scuole superiori per il prossimo anno scolastico “scelta gravissima e non giustificabile che potrebbe creare gravi problemi a molti studenti-lavoratori”.

Oltre a Massimo Iotti il consiglio comunale ha ricordato oggi anche don Alfredo Bianchi di cui ha tracciato il profilo con parole commosse Sandro Campanini (Pd) che ha parlato di “figura di rilievo nella Diocesi di Parma che ha saputo mantenere sempre un basso profilo nonostante gli importanti incarichi avuti in particolare nel restauro del patrimonio architettonico e artistico”

In consiglio comunale è stato ricordato Massimo Iotti, a lungo consigliere di minoranza dal 2007 in poi. A ricordarlo sono stati con toni commossi in particolare da Lorenzo Lavagetto e Giuseppe Massari, dal sindaco Pizzarotti, da Caterina Bonetti e anche dal capogruppo della Lega Emiliano Occhi e dal presidente del Consiglio Alessandro Tassi Carboni.

Il lungo e commosso ricordo del capogruppo del Pd, Lorenzo Lavagetto. "Vi chiedo in premessa di perdonarmi l’emozione, perché ricordare in questa sede una persona così speciale è per me un compito emotivamente gravoso: facile e difficile allo stesso tempo. La biografia di Massimo e della sua vita condotta al servizio della Comunità, sempre col piede sull'acceleratore, è la parte facile: nato il 18 novembre 1961 a Parma viveva a Sorbolo. Conseguita la laurea in architettura, iscritto all’Ordine degli architetti della provincia di Parma ha svolto l'attività libero professionale. Dal 1990 al 1995 è, prima, consigliere nel consiglio comunale di Sorbolo e, quindi, assessore dello stesso comune. Dal 1995 al 2004 è, per due mandati, sindaco di Sorbolo. Dal 2000 è presidente provinciale dell’Arci. Eletto nel 2007 nel consiglio comunale di Parma nel gruppo per l’Ulivo, poi Pd, è stato rieletto nel 2012 con la lista del Pd. Dal 2014 è consigliere regionale. È autore di pubblicazioni e testi in materia di architettura. L'ho conosciuto come Presidente Arci e come tale ha guidato l’associazione in modo impareggiabile: durante la sua presidenza, Arci Parma è divenuta una delle principali Arci d' Italia, per l'altissimo numero di iscritti, per numero di circoli, segno di una gestione capace che tanti hanno provato a contrastare, non riuscendoci, perchè, e qui stavano la forza e la capacità di Iotti, lui portava avanti con semplicità e coerenza i valori fondanti dell'arci, quelli della sinistra che non si occupa delle correnti ma della solidarietà, della socialità, della lotta alle solitudini, della vicinanza agli anziani ma anche, e tanto, ai giovani, cui l’Arci di Parma ha consentito spazi di aggregazione e creatività e politica quasi unici. Iotti non amava fronzoli, formalità, ma tantissima cultura parmigiana è passata da arci, dalla musica, alla aggregazione sociale. In politica spesso si usano le iperboli, la cosiddetta narrazione: Massimo non le usava, ma sapeva immediatamente se qualcuno gliela stava raccontando, o peggio, mentendo. Si discuteva con Iotti, molto. Non c’era niente "a gratis", ma poi alla fine se avevi ragione era lui il primo a riconoscerlo. La parte difficile è dunque raccontare della perdita di un amico. Un amico particolare, perché costruire un rapporto, capire una personalità così profonda, non era una cosa per tutti. Ma per quanto fossimo persone diverse, tanti aspetti ci hanno legato, sin da quando lo conobbi nel 1998, a margine della campagna elettorale di mio papà. L’associazione, la politica: ho imparato molte cose da Massimo, e sono sempre stato felice di aiutarlo nelle sue avventure elettorali perchè pensavo, e con me ci sono sempre stati molti ragazzi, che lui se lo meritasse. Questa, a ben guardare, è stata proprio la cifra del rapporto con Massimo che hanno avuto tantissimi: con Max potevi arrivare a discutere trasformando una telefonata in un assalto all’arma bianca, potevi stare imbronciato con lui dopo due paroloni volati all’altezza degli occhi ma sapevi che tutto sarebbe tornato a posto e che, comunque, per lui avresti dato battaglia. Non solo per affetto ma per merito. Ho letto in queste ore tanti pensieri e non mi sorprende affatto che alcune delle parole più toccanti siano arrivate da amministratori locali di territori in cui non si governa parlando di destra o di sinistra ma realizzando opere e servizi, zone nelle quali giocare insieme è più importante di piantare bandierine. Per tanti di loro Max c’è sempre stato così come non ha mai mancato di credere che di fronte a lui non ci fossero nemici ma persone, ponti da costruire per proteggere alcuni fondamentali della Comunità. Parma infatti perde un uomo politico bravo, serio, corretto e capace, che ha speso bene tante energie per la sua comunità. Io perdo un amico, con il quale ho provato a costruire un pezzo di bene comune. Un’ultima cosa: in quest’epoca in cui è grande chi è raccontato e raggiunge la ribalta, ognuno di noi si chieda se può sentire in cuor suo il privilegio, la fortuna o l’opportunità di aver camminato per un pezzo di strada, lungo o piccolo è indifferente, con Massimo Iotti, un grande servitore di Parma e della sua provincia che vi chiedo di non dimenticare. Il nostro pensiero di grande vicinanza alla famiglia".