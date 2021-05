Addio a Luisa Gibellini, 25 anni a fianco di Carlo Ancelotti

Si è spenta l'altra notte stroncata da una grave malattia degenerativa all’ospedale di Reggio Emilia, Luisa Gibellini, 63enne originaria di Medesano. Era molto conosciuta nel territorio per la sua passione per lo sport e per essere stata sposata con l’ex allenatore del Parma Carlo Ancelotti per più di 25 anni, fino al divorzio, avvenuto nel 2010.

Luisa era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate drasticamente fino alla morte, sopraggiunta nella notte tra domenica e ieri.

Lascia due figli, Katia e Davide, entrambi da tempo residenti a Liverpool dove vivono vicino al papà Carlo, due nipotini e tante amicizie conservate nel tempo nel suo paese d’origine nonostante negli anni avesse vissuto in diverse parti d’Italia.

In tanti ricordano con un sorriso la sua passione per il volo che l’ha portata a conquistare il brevetto di pilota che ha utilizzato, nel corso degli anni, per accompagnare l’allora marito dalla sua Felegara fino al centro sportivo di Milanello, dove ai tempi lavorava. In giovane età Luisa ha praticato con piacere il calcio, nel ruolo di portiere in diverse società dilettantistiche. Un amore grande quello per lo sport, passione che si è portata dietro anche in età più matura. A Medesano e dintorni sono stati in tanti a vivere con sconcerto la notizia della morte di Luisa, sintomo di un legame con il comune d’origine mai sopitosi nel tempo.

Il coordinamento dei Parma Club della città ha reso noto il proprio cordoglio esprimendo le condoglianze alla famiglia Ancelotti.

Luca Dall'Asta

