Miss Mamma Italiana, premi alla parmigiana Barbara Petrella e alla traversetolese Francesca Pupa

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, ripartono in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 23 maggio, all’Hotel Roma di Cervia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”.

Le mamme partecipanti, a bordo delle auto d’epoca della Scuderia HF, hanno fatto passerella lungo le vie della città romagnola, con sosta per uno shooting fotografico all’antica Salina di Cervia, dopo di che, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti ed ognuna ha sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

La giuria, presieduta dal Sindaco della Città Massimo Medri e dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, ha proclamato vincitrice della selezione FRANCESCA CIUFFATELLI 32 anni, addetta alle vendite, di Terni, mamma di Giulia di 8 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a BARBARA PETRELLA 49 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a TIZIANA RUBERTO, 56 anni, funzionario amministrativo, di Roma, mamma di Paolo di 18 anni.

Queste tre mamme, accedo direttamente alla Finale Nazionale del concorso anno 2021 (che è divisa in tre fasce di età).

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2021:

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” FRANCESCA PUPA 33 anni, educatrice, di Traversetolo (Parma), mamma di Nathan di 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” DANIELA GAETANI 38 anni, infermiera, di Sora (Frosinone), mamma di Federico di 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana in Gambe” SARA CONCI 32 anni, scrittrice, di Pergine Valsugana (Trento), mamma di Luce di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” CHIARA PADOAN 42 anni, nutrizionista, di Castelfranco Veneto (Treviso), mamma di Miriam, Giosuè ed Emanuele, di 17, 14 ed 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” IRINA DOBRITOIU 30 anni, consulente di bellezza, di Sarego (Vicenza), mamma di Anastasia ed Isabel, di 6 e 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” ANTONELLA REALE 41 anni, operaia, di Gattatico (Reggio Emilia), mamma di Ilenia di 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Solare” MICHELINA VISCOMI 49 anni, cameriera, di Fonte Nuova (Roma), mamma di Tiziana, Aurora, Ambra, Daniele e Giada, di 24, 20, 17, 10 ed 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” GRAZIELLA PONTI 50 anni, personal chef, di Spello (Perugia), mamma di Valentina di 30 anni e delle gemelle Laura ed Aurora, di 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” NINA ASTAFYEVA 49 anni, barista, di Castel San Pietro Terme (Bologna), mamma di Maxim, Kevin e Gaia, di 31, 23 e 19 anni;

◦ la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia” è andata a pari merito ad OLGA JUGARU 37 anni, parrucchiera, di Sesto Fiorentino (Firenze), mamma di Gabriel e Dionisie, di 15 e 7 anni ed a GIULIA COLLICELLI 46 anni, oss, di Schio (Vicenza), mamma di Simone di 21 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro ed Erika Collina.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it