Politica, istituzioni, associazioni e la "sua" Sorbolo: l'ultimo saluto a Massimo Iotti - Le foto

Lacrime e tanta commozione oggi pomeriggio a Sorbolo per l’ultimo saluto di istituzioni, Arci di Parma, Emilia Romagna e alcune delegazioni della Liguria e del Veneto, e semplici cittadini a Massimo Iotti, consigliere regionale del Partito Democratico, ex consigliere a Parma ed ex sindaco di Sorbolo. Dopo gli attimi di raccoglimento nell’atrio del municipio del paese, dove è stata allestita la camera ardente, il feretro è stato trasportato a spalla dagli amici più cari di Iotti, tra cui Nicola Cesari, all’interno della chiesa Santi Faustino e Giovita per il rito funebre, officiato dal parroco don Aldino Arcari. Presenti le più importanti cariche istituzionali provinciali e regionali, tra cui il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: «Massimo lo conoscevo da tanti anni – ha ricordato –. Ne ho apprezzato la competenza, la serietà, l’impegno. Ho detto ai famigliari che possono andare orgogliosi di quello che Massimo ha fatto e dei valori che ha rappresentato». c.marc.