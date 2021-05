Un'estate da prendere al volo: ecco tutti i collegamenti dal "Verdi", tra ritorni e novità

Gli addetti ai lavori non hanno dubbi: la differenza la faranno i vaccini. E se, come sembra nelle ultime settimane, le somministrazioni proseguiranno con il ritmo attuale l'estate turistica potrebbe non solo salvarsi. Ma anche fare numeri interessanti.

In particolare, a goderne per primo sarà il traffico aereo e in questo senso l'aeroporto internazionale di Parma ha dimostrato concretezza e visione strategica. Si, perché le previsioni rivelano che gli ultimi a ripartire saranno i voli d'affari a lungo raggio mentre i primi a essere richiesti saranno i voli nazionali, in particolare per gli spostamenti tra nord e sud. Proprio quelli su cui sta investendo il l'aeroporto di Parma.

Il network di collegamenti attivati nell'ultimo periodo, e che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni, si concentra infatti sulle direttrici che, da sempre, sono quelle preferite per le vacanze estive. Che il mare della Sardegna e della Sicilia, i panorami di spiagge e ulivi della Puglia sono una calamita a cui è difficile resistere. E non a caso, sono queste le tratte che sicuramente saranno più apprezzate. Anche se Lampedusa e la novità di Ibiza, facilmente, potrebbero fare il tutto esaurito.

Analizzando le tabelle degli orari del nostro scalo si scopre così che i parmigiani che volessero volare verso l'isola cara a Montalbano avranno a disposizione un volo giornaliero con Ego Airways per Catania che si aggiunge ai due settimanali (che diventano tre a luglio) per Trapani garantiti dalla spagnola Albastar. E sempre questa compagnia permette poi di raggiungere una volta alla settimana (il sabato) direttamente Lampedusa. E una simile meta è una garanzia di una fuga nel sole e nel mare.

Se a questo si aggiungono i due voli settimanali per Cagliari con Ryanair e i quattro per Olbia, rispettivamente due di Lumiwings e due di SkyAlps, si capisce come le isole potranno essere a portata di mano nel 2021 per chi vola dalla nostra città. Ma non solo: secondo le analisi i mesi prossimi, dopo la grande chiusura del lockdown, vedranno un forte aumento di richieste di voli in Italia e le proposte sulla Calabria, con Lamezia potrebbero incrociare il desiderio di tanti che hanno voglia di un break anche di pochi giorni.

Infine c'è l'atteso ritorno di Roma come destinazione: secondo alcuni la concorrenza dei treni ad alta velocità - che però non dimentichiamo fermano a Reggio e non a Parma- renderebbero meno attrattivo questo volo. Ma, al contrario, per chi debba poi proseguire da Fiumicino per una tratta intercontinentale la possibilità di partire dallo scalo «Parma PMF» per poi volare verso un hub globale è certamente una comodità imperdibile. Infine, i voli meno turistici ma non per questo meno apprezzati da chi si deve spostare: pensiamo al collegamento con la capitale della Moldavia, Chisinau con la compagnia Flyone, e a quello ventilato - ma ancora non confermato - con Tirana che garantirebbe un ponte sempre aperto per chi si sposta per lavoro.

Tutto questo in uno scalo che è al servizio del nostro territorio anche come attrattore di turisti: i prossimi mesi, quelli della ripartenza di Parma capitale della cultura, potranno sfruttare questi collegamenti con le regioni più lontane per attrarre visitatori fino a tutto il mese di ottobre. Storicamente uno di quelli di maggior afflusso nella nostra città. Con l'arrivo dell'autunno poi sarà il momento di fare i conti e programmare gli anni a venire. Intanto, infatti, proseguirà il piano di sviluppo dello scalo che, grazie a nuove strutture migliorate, offrirà nuovi strumenti per coinvolgere compagnie aeree e progettare tratte. Dopo il lungo buio della pandemia, finalmente, si può ora tornare a volare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA aeroporto parma

turismo