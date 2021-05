La "Gazzetta" a domicilio: il servizio è attivo in 14 comuni. E c'è un nuovo portale

C'è chi l'aspetta sul balcone e chi addirittura scende in strada. La consegna a domicilio della Gazzetta di Parma dà il «buongiorno» davanti a una tazza di caffé, con il piacere di sfogliare il giornale di carta già alla prima colazione. Proprio come in un film.

Una comodità che ora i lettori possono richiedere con più facilità: per il servizio a domicilio in città e nei comuni della provincia è stato attivato un motore di ricerca per verificare la copertura del servizio e per venire incontro a tutte le esigenze del territorio. Basta visitare il portale dedicato club.gazzettadiparma.it/verifica-copertura e scoprire se il proprio indirizzo di casa è idoneo al servizio. E la Gazzetta arriverà ancora «calda» di stampa, con tutte le inchieste e gli approfondimenti delle notizie di cronaca, economia, cultura, spettacolo e sport.

In media, ogni giorno vengono consegnate ben 3.300 copie del giornale. Fin dalle prime ore del mattino, i nostri «postini» vi portano direttamente a casa il quotidiano da sempre più amato in città e in provincia. Una consegna a domicilio nata sei anni fa e che con la pandemia si è resa ancora più indispensabile, affiancandosi all'ottimo servizio portato avanti dagli edicolanti. Certo, con mille sforzi, ma il successo non si è fatto attendere, tant'é che con gli abbonati si è creato un rapporto quasi familiare. E sono tanti i lettori che alla mattina, ancora in vestaglia, aspettano di iniziare la giornata in compagnia della Gazzetta.

Nel tempo, dai quartieri della città, il servizio si è ampliato in quasi tutta la provincia. E oggi sono 14 i comuni in cui è attivo il servizio di consegna a domicilio della Gazzetta: Collecchio, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Taro, Noceto, Parma, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo parmense, Sissa Trecasali, Sorbolo Mezzani e Torrile. La copia del giornale viene consegnata fin dalle prime ore del mattino, dal lunedì al sabato, nella cassetta postale dell’abbonato. Un servizio che attualmente è svolto da ben 12 operatori che utilizzano gli scooter su Parma città e le auto per coprire i comuni della provincia. La novità? Per richiedere questo speciale abbonamento e avere a casa la Gazzetta di Parma ogni mattina basta visitare il portale dedicato club.gazzettadiparma.it/verifica-copertura: in questo modo, grazie al motore di ricerca, è possibile scoprire se il proprio indirizzo è idoneo alla ricezione del giornale. In alternativa al link, si può utilizzare il QR Code sulla pagina dedicata e che viene pubblicata sulla Gazzetta di Parma. Quando la pagina è aperta, su «Verifica la copertura del tuo indirizzo» basta indicare il Comune e l'indirizzo del domicilio, utilizzando i suggerimenti del sistema: se non si trova il proprio comune o la via in cui si risiede, è consigliabile inserire soltanto una parte del nome per agevolare il sistema a suggerire il risultato corretto. Da lì alla «verifica ora». La risposta è automatica: «il tuo indirizzo è idoneo alla consegna a domicilio della Gazzetta di Parma. Contattaci per attivare l'abbonamento». Il contatto può avvenire con l'ufficio abbonamenti (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18), oppure tramite il numero verde 800-654595 o ancora tramite mail all'indirizzo abbonamenti@gazzettadiparma.it. Un gioco da ragazzi, per un servizio che piace sempre di più ai nostri lettori e che grazie alle vostre segnalazioni potrà sempre migliorare, per ampliarsi a nuovi indirizzi. E arrivare direttamente «a casa vostra».