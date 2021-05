Trovato morto nella sua casa di Parma l'endocrinologo Nicola Venturi. Aveva 39 anni

Enorme incredulità e grandissimo dolore per la scomparsa a 39 anni del medico diabetologo ed endocrinologo Nicola Venturi.

Originario di Canneto sull’Oglio, 39 anni, Venturi è stato trovato morto nella sua casa di Parma, dove era rientrato una settimana fa dopo una lunga riabilitazione all'ospedale di Bozzolo in seguito all'amputazione di una gamba resasi necessaria dopo un’embolia arteriosa che lo aveva colpito un anno fa.

Dai segni trovati sul corpo del medico, a provocare il decesso sarebbe stata una caduta accidentale e fatale nel bagno dell'appartamento.

Venturi si era laureato in medicina all’Università di Parma, specializzato in endocrinologia e malattie metaboliche, dopo aver fatto ricerca, aveva poi lavorato all’Oglio Po di Casalmaggiore, alla clinica Figlie di San Camillo di Cremona, all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e all’ospedale di Asola. Sempre amatissimo dai suoi pazienti per la grandissima competenza unità ad altrettanta empatia e sensibilità.

Domani mattina, dalle 8.30 alle 9.30, l'ultimo saluto al Maggiore di Parma. La salma poi proseguirà per Canneto dove verrà tumulata.