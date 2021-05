Incendio in via Trento, salvate tre vite dai poliziotti

Ieri pomeriggio, alle 16 e 30 circa, la sala operativa dell’fficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Parma ha ricevuto una chiamata in cui veniva segnalata la presenza di tre persone intrappolate all’interno di una struttura ricettiva turistica in fiamme in Via Trento.

Nel giro di pochi istanti le Volanti della Questura erano già sul posto, dalla strada si sentivano le grida di richiesta d'aiuto. Tra il fuoco e il fumo, sono state sfondate tre porte prima di mettere in salvo le vittime di questo episodio, fortunatamente uscite indenni e prive di lesioni.

Gli operatoti, nonostante l’elevato rischio, hanno operato in massima sicurezza, mettendo in campo professionalità, passione e coraggio.

Successivamente, con l’ausilio al personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Scientifica, sono stati posti in essere tutti i rilievi del caso: è esclusa la matrice dolosa dell’incendio.