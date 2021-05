Code in tangenziale Nord, in via Emilia Est e in via Spezia: mattinata complicata per chi è in auto

Mattinata molto complicata quella di oggi per chi si doveva muovere in auto. La tangenziale Nord è rimasta completamente intasata a causa dei lavori in corso fra le uscite numero 9 e numero 5 ma il traffico è stato fortemente rallentanto anche in via La Spezia a causa di un incidente che ha provocato il restringimento della carreggiata. Traffico in tilt anche sulla via Emilia Est fra San Lazzaro e San Prospero. A metà mattinata la situazione si è poi risolta un po' dapertutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA traffico