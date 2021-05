Lostello, aperte le preiscrizioni per il programma dedicato all'infanzia

Da quest’anno in estate c’è un’opportunità in più per le famiglie del Comune di Parma: dal 7 giugno al 30 luglio 2021 è attivo il Centro Estivo Lostello attivato da Emc2 Onlus, le cui attività socio-ricreative sono dedicate alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (con l’opportunità anche del pranzo), frequenteranno, in piccoli gruppi da massimo 10 partecipanti in turni settimanali, i laboratori previsti nella struttura gestita da Emc2 nel Parco della Cittadella. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto (meteo permettendo) nel giardino de Lostello, in completa sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di limitazione del contagio da Covid-19.

Il Centro Estivo Lostello prevede per le piccole e i piccoli partecipanti due filoni di attività laboratoriali ogni giorno, intervallati da una sana merenda: quello ludico-musicale e quello naturalistico e flori-vivaistico. Entrambi gli ambiti saranno affrontati in modo pratico e divertente, grazie alla presenza di operatrici e operatori professionisti ed esperti dei due settori, provenienti da Emc2 e dalla Scuola di Musica Cem Lira, con sede proprio a Lostello.

Nel Centro Estivo de Lostello la natura e la musica incontrano il gioco e la manualità, in uno spazio per vocazione inclusivo, aperto e solidale, che durante tutto l’anno accoglie le attività socio-educative di inserimento lavorativo e sociale di Emc2 Onlus. Il personale educativo coinvolto infatti è quello che a Lostello conduce i laboratori di allenamento al lavoro di Emc2 e le attività didattico-musicali della Scuola Cem Lira, tutte professioniste e professionisti esperti in gestione di gruppi, con un approccio dinamico, inclusivo e particolarmente attento al rispetto delle diversità e delle unicità dei partecipanti.

Nel Centro Estivo Lostello bambine e bambini saranno condotti in un percorso di gioco e scoperta da un lato della natura, del Parco della Cittadella e di tutte le bellissime piante e fiori coltivati nel giardino e nell’orto de Lostello; dall’altro della musica, degli strumenti musicali, delle armonie, provando insieme a capire come nascono le note, come produrle e combinarle divertendosi.

Nella seconda e terza settimana di attività il Centro Estivo de Lostello interseca quello del CSV Emilia, che come l’anno scorso co-organizza l’offerta educativa per l’infanzia con Emc2 Onlus e porta a Lostello parte della propria programmazione.

I pasti di chi sceglierà l’opzione che include il pranzo delle bambine e dei bambini saranno prodotti in loco, grazie all’attività di ristorazione, anch’essa inclusiva come tutti i servizi proposti da Emc2 Onlus a Lostello. La cucina è idonea alla preparazione di ogni tipo di menu e viene portata avanti da un “Collettivo Stellato”, con una rigorosa scelta di fornitori e prodotti basata sui principi di sostenibilità ambientale e sociale. La Cucina e il Bar de Lostello infatti sono, come tutte le attività di Emc2, opportunità di inserimento lavorativo: il gruppo di persone che vi si dedica costituisce un team eterogeneo, che combina professionisti del settore, persone con fragilità che si formano per inserirsi nel mondo del lavoro, giovani che svolgono i primi approcci al settore ristorazione, ognuno apportando il proprio essenziale contributo. Nella preparazione dei piatti si privilegiano il km zero, la naturalità delle coltivazioni o allevamenti, l’agricoltura sociale.

Emc2 Onlus stessa è produttore di agricoltura sociale, tramite il lavoro portato avanti nel podere presso la Fattoria di Vigheffio: la verdura di stagione lavorata e servita a Lostello arriva in buona parte da quello speciale luogo di inclusione. L’offerta dell’opzione del pasto per il Centro Estivo rappresenta quindi un momento di socialità importante e allo stesso tempo un’opportunità formativa rispetto ai temi affrontati.

Costi: tempo corto senza pasto, 90 € Iva inclusa; tempo corto con pasto 140 € Iva inclusa, pasto prodotto dalla cucina de Lostello. Posti limitati.

Segreteria e informazioni: la segreteria è aperta dal 24 maggio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso Lostello. Per informazioni e maggiori dettagli scrivere a centroestivo@emc2onlus.it; cell 349/8339397.

Modalità di pre-iscrizione:

compila il modulo di preiscrizione online

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XnoZQM6G4UCHp2--_FOGZP3uIYaqpsFEiFuv6WybFJpUQUZUNU8wVlNGUkxYRDRLQzBUQ0lXMFhKMy4u

Ti ricontatteremo per comunicare l’ammissione ai turni richiesti in base ai posti disponibili e perfezionare l’iscrizione presso la nostra Segreteria a Lostello, compilando e siglando i moduli ufficiali e effettuando il pagamento della quota.