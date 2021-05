Parma 2021 protagonista sabato su Rai3

Un viaggio nell’Oltretorrente, uno dei quartieri più tipici di Parma; una visita alla mostra sulle porcellane ducali, allestita alla Reggia di Colorno; e un’intervista con l’attrice Stefania Rocca che esordì professionalmente proprio nella città capitale italiana della cultura con il Teatro Due: momenti al centro di Tgr Parma 2021, il settimanale curato da Silvano Barone e Ivan Epicoco in collaborazione con la redazione della Tgr Emilia-Romagna, in onda sabato 29 maggio alle 10.45 su Rai3. Ospite della puntata, Ezio Zani, Direttore del Comitato Parma2020+21 che fa il punto sui risultati raggiunti e sulle prossime iniziative legate al ruolo della città emiliana: «La cultura batte il tempo», questo è lo slogan della capitale italiana della cultura, che nonostante le interruzioni pesanti, imposte dal Covid, non si è mai fermata e guarda al futuro, anche attraverso proposte virtuali e in streaming.

Obiettivo, inoltre, su alcuni luoghi «restituiti» alla città, come la ex Chiesa di San Ludovico e la Camera di San Paolo; sul Festival Parma 360, con allestimenti in vari spazi della città; e sull'apertura a Palazzo del Governatore inaugura della mostra «Abbecedario», con le opere di 35 giovani artisti. A Parma 2021, infine, le strategie della comunicazione, anche grazie al contributo di importanti designer contemporanei come Erik Spiekermann che ha disegnato il nuovo logo di Parma e Francesco Cicolella ha realizzato la ragazza in giallo, protagonista di cartelloni e video.