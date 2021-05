Perché TikTok diverte così tanto? Un evento con Le Mani Parlanti

Semplice, al momento, è l’unica app in cui non bisogna far finta di essere un altro da quello che siamo. E non va mai dimenticato che ridere di noi stessi è l’inizio di un rapporto equilibrato con il nostro io e il mondo che ci circonda.



Il 31 maggio alle 21,00, all’interno del Festival della complessità, la Cooperativa Le Mani Parlanti con un approccio aperto al dialogo parleranno di TiKTok, adolescenti e non più, socializzazione e nuova scoperta del divertimento per crescere, la Dottoressa Laura Castaldini (Psicoterapeuta, Psicodrammatista) e il Prof. Paolo Schianchi (Docente di visual communication e interaction design - IUSVE, Venezia-Verona).

Un evento online per rifrescare le prime calure estive con un tema caldo. In fondo ogni gioco è un passaggio verso la crescita e la consapevolezza.



Per partecipare scrivere a: l.castaldini@libero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA tiktok