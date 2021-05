Un incidente sta provocando lunghissime code tra Fidenza e il bivio A1/A15 Parma-La Spezia in direzione Sud (verso Bologna). Sarebbero coinvolti un camper e un paio di moto. Due persone sono state ricoverate in gravissime condizioni al Maggiore di Parma: una è in rianimazione, l'altra nella zona codici rossi del pronto soccorso.