"Pulmino 40": storie di volontari e compagni di viaggio oltre le barriere

È un libro scritto con grazia e cuore «Pulmino 40», dal suo autore Mario Banchieri.

Lui è un milite volontario dell’Assistenza Pubblica di Parma, che ogni martedì e venerdì mattina sale sui mezzi attrezzati dell’associazione per accompagnare persone con disabilità, in carrozzina o con difficoltà motorie, a vivere.

Sì, perché che sia il lavoro, che sia la scuola o il tempo libero, senza queste persone e senza questi mezzi, spesso vorrebbe dire rimanere in casa. Dentro il pulmino, si crea un mondo: pochi chilometri, una manciata di minuti, che diventano occasione di scambio, relazione, amicizia. E Banchieri ha voluto raccontare questo microcosmo con una pubblicazione (Silva Editore, 79 pagine, 10 euro) che ha anche uno scopo benefico.

Il ricavato dell’iniziativa, che vede il contributo de La Giovane, è interamente destinato a due associazioni: l’Assistenza Pubblica e Anmic Parma (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), che si occupa di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Lo scopo è preciso: munire di sedie portantine i pulmini, per facilitare le manovre e superare in sicurezza le barriere.

La prima parola del racconto è «Grazie». Quello che i volontari si sentono ripetere spesso e di fronte alla quale spesso si schermiscono. Perché il grazie è reciproco: la gioia è nel ricevere, ma anche nel dare. In particolare in un servizio fondamentale, che non è solo trasportare, ma soprattutto accompagnare: con attenzione, cura, empatia.

«Cerchiamo di far sentire queste persone non tanto dei trasportati, ma compagni di viaggio - racconta Banchieri -. Il pulmino diventa un mondo in cui scambiarsi sogni, desideri, ma anche paure». Queste ultime protagoniste nei primi giorni di lockdown, con le strade deserte e, tra i pochi, i colori della Pubblica a circolare. Da qui il sottotitolo: «Turno 7-13… e poi…», con quel «poi», determinato dal Covid-19, che cambia abitudini e aspettative di tutti. «Prestando servizi sui pulmini - sottolinea l’autore del libro -, ho capito che ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto reale, quello che associazioni come Anmic e Assistenza Pubblica sanno dare quotidianamente, con grande attenzione. Per questo vorrei che questa lettura potesse avvicinare altre persone al mondo del volontariato e dare un piccolo aiuto concreto alla comunità».

«Pulmino40» si trova nelle sedi di Anmic (via Stirone 4) e Assistenza Pubblica (viale Gorizia 2/a) e nelle librerie Feltrinelli di via Farini, La Bancarella, Fiaccadori, Mondadori Eurotorri e Ghiaia. «Sono stupido se mi commuovo?», si chiede l’autore, a un certo punto. No, la propensione alla commozione è delle persone vere. Come l’autore di «Pulmino 40».

r.c.