"Due ragazzine sequestrate e aggredite a San Leonardo": scontro Lega-Pizzarotti

Scintille e duro scambio di battute in consiglio comunale fra il sindaco Federico Pizarotti e il consigliere leghista, Emiliano Occhi. Ad accendere la miccia è stato Occhi, parlando dell'aggressione e del sequestro avvenuto nel quartiere San Leonardo ai danni di due ragazzine. "Se amasse questa città si occuperebbe questi casi". Secca la replica di Pizzarotti: "Cose senza senso".

Sempre dalla Lega, durante il consiglio comunale in corso, è arrivata una dura critica alla giunta. "Sono mesi che diciamo che questa giunta non è in grado di garantire la sicurezza e la manutenzione delle aree verdi", si lamenta Paolo Azzali.