“La seconda nascita: adolescenza epoca dei debutti”: un incontro per genitori

L'adolescenza come nascita sociale dei nostri figli, intesa anche come nascita di un’identità digitale. Se ne parlerà martedì 8 giugno alle 18.30, nel corso del secondo appuntamento online del ciclo di incontri-confronti “Adolescenti al Centro” , dedicato a genitori, insegnanti, educatori e, più in generale, a tutti coloro che affiancano i ragazzi e le ragazze nella loro crescita.

Relatore dell’incontro, intitolato “La seconda nascita: adolescenza epoca dei debutti”, sarà Alberto Grazioli, Psicologo-Psicoterapeuta NPIA Ausl Distretto Sud Est. Obiettivo dell’incontro, sarà raccontare i ragazzi e le ragazze di oggi, condividendo alcuni vertici di osservazione: per guardare i nostri ragazzi con occhi nuovi, per aiutarli a guardarsi coi nostri occhi.

Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi, contattando il Centro Per le Famiglie Distretto Sud-Est telefonicamente allo 0521 331395 o via email all'indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it. A chi si prenoterà verrà, successivamente fornito il link per collegarsi online.

Gli appuntamenti di “Adolescenti al Centro” sono stati organizzati dal Centro per le Famiglie del Distretto Sud Est gestito da Azienda Pedemontana Sociale (APS), in collaborazione con l’Unione Montana Appennino Parma Est, l’Ausl e le cooperative Auroradomus e Connessioni.