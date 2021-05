 Università, ecco le nuove rappresentanze studentesche negli organi e organismi di ateneo 

L’Università di Parma comunica che, sulla base dei risultati delle elezioni del 19 e 20 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto di nomina dei rappresentanti degli studenti negli Organi e Organismi di Ateneo per il biennio 2021-2023. Il decreto è pubblicato alla pagina web di Ateneo relativa alle elezioni studentesche https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/elezioni-studenti-organi-e-organismi-accademici A seguire i nominati in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario e Consiglio degli Studenti.

SENATO ACCADEMICO Collegio Area Umanistica

Antonino Luca Cento

Carlotta Chojwa

Collegio Area Scientifica - Tecnologica

Rosita Nicolella Gentile

Stefano Sala

Collegio Area Medico - Veterinaria

Tudor Mihai Haja

CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE – Collegio Unico

Roberto Panzera

Emanuele Ugolotti

NUCLEO DI VALUTAZIONE – Collegio Unico

Davide Dell’Accantera

Elio Farinella

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO – Collegio Unico

Francesca Invidia

Salvatore Di Maggio

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI Collegio Area Umanistica

Alessandromoreno Bello

Cosma Krizia Loparco

Lisa Baracchi

Irene Troiani

Sara Musimeci

Annachiara Galli

Collegio Area Scientifica – Tecnologica

Claudia Greco

Jacopo D’Addesa

Giorgio Ricci

Matteo Costa

Leonardo Labanti

Carlotta Lanzillotta

Collegio Area Medico – Veterinaria

Niccolò Di Scioscio

Alice Adorni

Martina Rega

Le nomine complete, comprensive dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di corso di laurea, nel decreto al link https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/elezioni-studenti-organi-e-organismi-accademici