Via Venezia, la Biblioteca sociale riparte con le attività. E con oltre 30 nuovi volontari

Il miglioramento della crisi pandemica con l’arrivo della zona gialla, ha consentito a molti cittadini la possibilità di riprendere tante attività lasciate in sospeso. Tra queste il Circolo ACLI Biblioteca Sociale Roberta Venturini di via Venezia, riaprendo le sue porte con la riattivazione dei servizi ai soci, ha ripreso le proprie attività culturali radunando per un saluto iniziale gli oltre trenta nuovi volontari attivi.

Docenti, impiegati bancari, ferrovieri, artigiani, impiegati amministrativi e imprenditori sono fra i tanti profili dei giovani pensionati che investono attivamente il loro tempo all’interno della realtà del quartiere attiva oramai da anni, che mira a divenire un vero e proprio hub culturale per la città.

“Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto ed ora, in memoria della mia cara moglie, cresce sempre più con nuovi volontari e tanti servizi per i soci e per la comunità, sempre gratuiti” dice Pasquale Leone Galimi presidente del Circolo Acli Biblioteca Sociale Roberta Venturini che, sul territorio, assieme alla sinergia con Intesa San Martino APS ed il progetto Consultami – sportello ascolto famiglie - realizzato assieme a Terre des Hommes Italia - tanto ha investito e investe per il benessere sociale e comunitario. Inoltre, a breve, sarà presentato il programma con le iniziative culturali per l’estate che, nelle scorse edizioni, ha già coinvolto centinaia di presenze."