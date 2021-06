«Camera libera tutti», il turismo inclusivo che elimina le strutture solo per ospiti disabili

«Camera libera tutti» è tutto tranne che un gioco. È lavoro, cooperazione, libertà, uguaglianza, accesso. È un progetto pensato e realizzato da Anmic Parma, in collaborazione con FabLab Parma e Hackability@Parma. «Camera libera tutti – Soluzioni per Strutture Turistiche Inclusive» ha come scopo principale quello di progettare soluzioni di arredo, dispositivi e sistemi per l’adeguamento delle camere all’interno di strutture ricettive e turistiche in un’ottica di totale inclusività.

«L’idea è quella di creare una camera che vada bene per tutti – esordisce il presidente di Anmic Walter Antonini all’incontro avvenuto via Zoom –. E permettere alle persone con disabilità l’ accesso a camere che non siano simil-ospedaliere. Vogliamo anche dare una risposta ad una necessità degli albergatori: le camere per disabili, se non usate da persone con disabilità, non vengono utilizzate da nessuno». L’intento è quello di «eliminare le differenze tra gli alloggi adibiti in maniera esclusiva per le persone disabili e quelli destinati a turisti normodotati proponendo soluzioni innovative» spiega Daniele Khalousi di FabLab Parma. Per rendere possibile tutto questo, il variegato team di progettazione ha individuato diversi accorgimenti, sviluppando l’immagine di una «camera ideale» provvista di maniglie per le porte adattabili verticalmente o orizzontalmente, spazi liberi e ampi, docce con un’ampia seduta, la presenza di domotica leggera e particolari corrimano, di armadi con appendiabiti regolabili e tanto altro; il tutto seguendo un design semplice, pulito ma estremamente moderno ed elegante. Il progetto ha entusiasmato l’assessore Cristiano Casa, Emio Incerti presidente Federalberghi Parma e Roberto Bazzano presidente di Bandiera Lilla che hanno confermato «pieno sostegno alla bellissima iniziativa». Si è già individuata una struttura alberghiera da poter modificare a Bazzano, nel comune di Neviano degli Arduini. Intervenuti anche il sindaco di Neviano, Alessandro Garbasi, Roberto Vitali presidente Village For All e Deborah Domaschio fondatrice di Tu vai che puoi.