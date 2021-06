«Chiediamo di fare i medici Non siamo dei call center»

«Chiediamo di poter fare i medici, cioè di poterci dedicare, in questo momento di estrema necessità, alla vaccinazione della popolazione e non essere relegati a call center impedendoci oltretutto di poter svolgere il nostro restante (e non marginale) lavoro di Medici di Famiglia». E' l'appello polemico lanciato da cinque medici di medicina generale in una lettera inviata alla Gazzetta di Parma dove sottolineano tutto il loro disappunto per come è stata gestita la vicenda delle vaccinazioni anti Covid della fascia 50-54 anni.

La lettera, a firma dei medici di base Alessandro e Filippo Barbarese, Filippo Gazzola, Sofia Moraiti e Giacomino Salati, ripercorre gli ultimi giorni della vicenda ed il primo attacco è di aver ricevuto «la notizia tramite social network o notiziario».

Ma non si fermano qui. «Pensiamo - scrivono ancora - che tra il dover ricevere le loro prenotazioni, organizzare gli appuntamenti e vaccinare forse ci sarebbe rimasto tempo anche per visitare qualche paziente e fare il nostro mestiere, chissà. Fortunatamente i nostri Distretti, comprendendo la situazione, ci vengono in aiuto strutturando un sistema di prenotazione online per i pazienti».

Tutto a posto? Non sembra proprio da quello che aggiungono nella loro lettera. «Iniziamo in questi giorni a ricevere messaggi dai nostri pazienti in diverse forme ma tutti aventi lo stesso contenuto: “ma come dottore, han detto che ci avrebbe chiamato per vaccinarci e ora non lo fa? - continua il loro resoconto - Veniamo a sapere infatti che han ricevuto un messaggio dall’Ausl recitante (testuali parole) “se non avesse ancora ricevuto un appuntamento dal suo medico di medicina generale per la vaccinazione, è possibile prenotarsi attraverso i consueti canali disponibili [...]”. Cadiamo di nuovo dalle nuvole».

Infine l'appello a tutto il mondo della salute di Parma. «Chiediamo di poter fare i medici e non essere relegati a call center».

r.c.