L'hub vaccinazioni dell'Upi sarà ospitato dal complesso della Gazzetta di Parma

Dopo il via libera di venerdì scorso della regione Emilia-Romagna, anche in provincia di Parma è tutto pronto per vaccinare il mondo del lavoro. Le domande di allestimento degli hub hanno avuto nei giorni scorsi il via libera da parte della stessa Regione e dell'Azienda Usl di Parma e nella nostra provincia il prossimo 10 giugno entrerà in azione il centro gestito dall'Unione Parmense degli industriali e al servizio delle imprese del territorio.

L'Azienda Usl di Parma fornirà gratuitamente i vaccini e il materiale necessario alla somministrazione, mentre saranno a carico delle imprese, in quanto datori di lavoro, i costi organizzativi e del personale sanitario impiegato. Le vaccinazioni avverranno comunque su base volontaria e nel massimo rispetto della privacy.

La sede scelta dall'Unione Parmense degli Industriali è un ampio spazio all'interno del complesso della Gazzetta di Parma in via Mantova. Una struttura di ampia metratura in grado di rispettare le norme di sicurezza ed agevolare il più possibile l'attività di medici ed infermieri, oltre che l'accesso dell'utenza. La struttura potrà arrivare a somministrare anche 500 dosi al giorno.