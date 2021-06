Le celebrazioni del 2 giugno alle 9,30 di fianco all'Annunziata

Anche quest’anno la celebrazione della ricorrenza della Festa della Repubblica sarà fortemente condizionata dall’attuale situazione pandemica.

L’evento celebrativo di mercoledì 2 giugno si svolgerà in Piazza delle Barricate - già strada Imbriani, a fianco della chiesa della SS. Annunziata-, alle ore 9.30, alla presenza del Prefetto di Parma e di una ristretta rappresentanza delle Autorità locali; nell’occasione saranno consegnate le Medaglie d’Onore conferite a 15 cittadini, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

In serata gli allievi del Conservatorio “A. Boito” di Parma offriranno alla cittadinanza il tradizionale “Concerto per la Festa della Repubblica” che potrà essere seguito in differita il successivo 3 giugno, alle ore 21,00, su TV Parma.

Insigniti di Medaglia d’Onore Alla memoria - Amadasi Guido, Billi Carlo, Campanini Giacomo, Candelari Gino, Colla Ennio, Grignaffini Ettore, Guarenghi Giuseppe, Guatelli Dismo, Iacco Giovanni, Marchesini Piero, Marchesini Valter, Ravanetti Gino, Ugolini Guido, VernizzI Velio, Zanelli Giuseppe.