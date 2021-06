40-49enni, primo giorno a Parma 8.850 prenotazioni - Vaccini, le prossime tappe

Nel primo giorno di apertura alla prenotazione per i 40-49enni, a fine mattina di oggi (3 giugno) 8.850 persone hanno scelto la data per sottoporsi alla vaccinazione. Qualche rallentamento e brevi interruzioni ai sistemi di prenotazione non hanno quindi impedito ai cittadini di Parma e provincia di mettere in agenda l’appuntamento per la somministrazione. Le prime disponibilità significative offerte a questa fascia d’età vanno dal 9 giugno in poi, ma qualche appuntamento è stato fissato anche a partire da domani (4 giugno). Ovviamente, le prenotazioni restano aperte anche nei prossimi giorni, con le consuete modalità: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.

Vaccini per 12-15enni con patologie

Sempre oggi sono iniziate anche le prime chiamate ai genitori di ragazzini dai 12 ai 15 anni con patologie a cura dei medici specialisti delle due Aziende sanitarie di Parma. Si tratta di oltre 200 giovanissimi, che per primi potranno sottoporsi alla vaccinazione già dai prossimi giorni, ora che le autorità competenti hanno dato il via libera alla somministrazione. Il 7 e l’8 giugno, sarà poi il turno dei 12-19enni senza patologia, che potranno prenotare con le modalità prima indicate.

Vaccinazioni, le prossime tappe

Queste le prossime tappe della campagna vaccinale: 9 e 10 giugno tocca ai 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni.

In Emilia Romagna, 1 milione di immunizzati

Un milione di emiliano-romagnoli già completamente immunizzati contro il coronavirus. Traguardo raggiunto ieri sera, con oggi alle 12 che si registra quota 1.009.526: vi rientra chiunque abbia concluso il proprio ciclo vaccinale, che significa prima e seconda dose, quindi il richiamo, per la maggior parte dei vaccini, o dose unica per chi ha ricevuto Johnson&Johnson.

“Meno di due mesi fa, a inizio aprile, registravamo il primo milione di dosi somministrate, e oggi abbiamo superato il traguardo ancora più significativo di un milione di immunizzati, cittadini emiliano-romagnoli o persone che qui lavorano che hanno completato il loro ciclo vaccinale- dichiara l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini-. Intanto le dosi totali somministrate si avvicinano ai 2 milioni e 750mila. Vogliamo vaccinare tutti gli emiliano-romagnoli entro la fine dell’estate, e se tutto procede di questo passo quel risultato sarà raggiunto. Solo questa mattina- aggiunge Donini- le Aziende sanitarie hanno fissato l’appuntamento a oltre 161mila over 40, da lunedì prossimo iniziamo ad aprire le agende per i giovani e i giovanissimi, fin dai 12 anni, per garantire che sui banchi di scuola a settembre tutti coloro che lo vorranno siano vaccinati”.