Un tamponamento fra due auto ha provocato code in tangenziale Nord in direzione Ovest verso Piacenza fra le uscite 6 Via Europa e 7 strada Baganzola. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno subito traumi ma solo ferite di lievissima entità. La situazione del traffico è ora tornata normale.

coda tangenziale

(Foto d'archivio)