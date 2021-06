Tre farmacie di Parma azzerano l'Iva sugli assorbenti femminili

Azzerata, da oggi e fino a tutto il mese di dicembre, nelle tre farmacie 'LloydsFarmacià dislocate sul territorio della città Parma l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili. E’ quanto deciso dalla stessa catena riguardo «oltre 40 tipologie di prodotti, delle marche più conosciute che - chiarisce una nota - in attesa di una legge che vada a sanare una situazione di 'discriminazione fiscale di generè, godranno dello sconto» sino a fine anno.

«Parliamo di un bene a pieno titolo definibile come primario, che non ha alcun senso equiparare alla tassazione di quelli di lusso - osserva Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia - e l’abbiamo ritenuta una scelta doverosa e urgente. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di varare questa iniziativa, con l’auspicio che possa essere un ulteriore segnale, verso un prossimo provvedimento nazionale».

Azzerare l’Iva sugli assorbenti, sottolinea l’assessora alle Politiche per la Sanità ed alle Pari Opportunità del Comune di parma, Nicoletta Paci, «rappresenta un passaggio importante per ridurre i costi di prodotti indispensabili per l’igiene delle donne. E’ un segnale concreto di vicinanza alle problematiche del mondo femminile, per una società che - conclude - sia davvero inclusiva e rispettosa, in un’ottica di superamento di quelle che sono le differenze di genere».

