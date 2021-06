Autobus, le modifiche in città per l'orario estivo

Con l’inizio delle vacanze scolastiche e del nuovo servizio estivo, previsto per domenica 6 giugno 2021, il servizio urbano subirà le seguenti modifiche:

· linea urbana n. 1: prolungamento del tragitto fino al Park Scambiatore Nord, in sostituzione della linea 2. Da Barriera Garibaldi, quindi, i bus proseguiranno il loro percorso lungo Via Trento (con l’effettuazione di una coppia di fermate all’altezza di Via Monte Altissimo in ambo i sensi di marcia), Via San Leonardo, Via Paradigna, L.go Belloli (stabilimento Chiesi Farmaceutici), fino a raggiungere il Park Nord. Idem al ritorno.

· linea urbana n. 2: tragitto limitato alla tratta Largo 8 Marzo – Stazione FS, dove sarà effettuato nuovo capolinea.

· servizio notturno:

- tragitto della linea 2 notturna limitato alla tratta Largo 8 Marzo – Stazione FS, come in orario diurno;

- prolungamento del tragitto notturno della linea 7 dalla Stazione FS a Via Serao.