Il Conservatorio “Arrigo Boito” riapre al pubblico: saggi d'eccellenza tra classica, jazz e pop

Il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” riapre le sue porte al pubblico per le Manifestazioni Accademiche 2021. Otto le date, dal 7 al 24 giugno, in cui alcuni tra i migliori allievi dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale parmigiano si esibiranno nell’Auditorium del Carmine (Via Duse 1/a) predisposto per accogliere gli spettatori nel rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza. I concerti, con inizio alle 17.30, daranno l’opportunità di ascoltare programmi molto variegati, che attraverseranno i paesaggi della musica classica, del jazz e del pop-rock, dando agli allievi l’occasione di fare esperienza e mettersi alla prova davanti a una platea.

Questo il calendario: lunedì 7 giugno si esibiranno gli allievi delle Scuole di arpa, chitarra, fisarmonica, organo; martedì 8 giugno sarà la volta del Dipartimento di canto e teatro musicale; mercoledì 9 giugno sarà possibile ascoltare i talenti della Scuola di pianoforte; lunedì 14 giugno saliranno sul palcoscenico gli allievi del Dipartimento di Strumenti a Fiato; martedì 15 giugno toccherà alle Scuole di Strumenti ad Arco; mercoledì 16 giugno verrà proposto il lavoro del Dipartimento di Musica d'Insieme; mercoledì 23 giugno, si terrà il concerto degli allievi della Scuola Jazz e, infine, giovedì 24 giugno, toccherà agli allievi della Scuola Pop-Rock.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a un massimo di 95 spettatori a serata. Per prenotare è necessario collegarsi a questo link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021, e inserire i dati di ogni spettatore.