Riparte su 12 Tv Parma la stagione del trekking. L'Appennino vien... camminando

Se a una prima occhiata può sembrare relativamente contenuta, l’area compresa tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia offre in realtà una miriade di spunti e angoli spesso ignoti perfino a chi, per una questione di prossimità, questi luoghi dovrebbe teoricamente conoscerli e padroneggiarli. Per ovviare a tale paradosso, il terzo ciclo di “Appennino, Itinerari e Sentieri” - svelato oggi nella conferenza stampa organizzata davanti allo IAT di Piazza Garibaldi a Parma alla presenza del presidente di Visit Emilia, Cristiano Casa, del conduttore Marco Balestrazzi e del direttore generale del Gruppo Gazzetta di Parma, Pierluigi Spagoni – traspone nel format video l’idea di intreccio e sinergia territoriale che ha ispirato la nascita di Visit Emilia, dedicando le 6 puntate della nuova serie all’Appennino dell’area Vasta Emilia.

«Il presupposto è che il nostro territorio respira e si amplia: lo slow mix che stiamo promuovendo pone l’accento proprio sulla capacità di scoprire con il giusto ritmo il piacere di un turismo che mescola le eccellenze per dare vita a uno spirito unico e irriproducibile altrove», ha affermato Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia. «Il punto è che a capirlo devono essere per prime le persone che questo territorio lo vivono ogni giorno. Può capitare che un reggiano non sia mai stato in Val Trebbia o che un piacentino non abbia mai visto la Pietra di Bismantova: ecco allora il senso di un programma che mette in scena l’Appennino e lo porta nelle case degli emiliani, con l’idea di replicare in futuro il format anche per altri contesti, come quelli del Po e dei Castelli».

«Con molto piacere riprendiamo un nuovo ciclo di “Appennino, Itinerari e Sentieri” - ha commentato Pierluigi Spagoni, direttore dgenerale del Gruppo Gazzetta di Parma - Partendo dai monti Lama e Menegosa per toccare poi le province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, le 6 puntate della terza stagione intendono valorizzare, in sinergia con Destinazione Emilia, tutta l'area vasta per sottolineare, ancora una volta e a maggior ragione in questa fase temporale, l'importanza del territorio e delle ricchezze del nostro Appennino sul piano naturalistico, storico e sociale: una meta turistica di "prossimità" che si svela con scorci magnifici e storie da riscoprire».

Le puntate - della durata di 30 minuti e dedicate nell’ordine ad Anello monti Lama e Menegosa, Monte Navert e anello di Casarola, Schia e Monte Caio, Anello del monte Nero, Alpe di Succiso, Monte Prado - andranno in onda su Tv Parma ogni venerdì alle 21:00 a partire dal 4 giugno e verranno trasmesse anche su Telelibertà, TeleReggio. A condurle sarà il giornalista Marco Balestrazzi, coadiuvato dal cameramen Pierluigi Bucci e sempre accompagnato da una guida locale.

«Anche se le cose sembrano volgere al meglio, è difficile capire che estate sarà»: ha sottolineato il giornalista Marco Balestrazzi, evidenziando come la pandemia non consenta ancora di fare piani a lungo termine e ad ampio raggio. «Il programma, che in passato si è concentrato solo sulle montagne della provincia di Parma, allarga ora l’inquadratura per abbracciare l’Appennino dell’area di Visit Emilia e mira a valorizzare mete raggiungibili anche per una semplice gita in giornata con un budget limitato, in luoghi dove l’aria pulita e fresca è garantita e il distanziamento è naturale».

Le escursioni si avvarranno sempre di un esperto in grado di fornire consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria per organizzare uscite in autonomia e in piena sicurezza. Nel corso della camminata, non mancheranno inoltre gli incontri e gli approfondimenti per apprezzare storia e natura.



«Appennino, itinerari e sentieri», è realizzato in collaborazione con Destinazione Emilia, Comune di Bedonia e gli sponsor: Move Mountain Lovers, Concessionaria Suzuki Rocchi e Vitali, Caseificio il Battistero.

La prima puntata percorrerà l’anello dei monti Lama e Menegosa in Alta Val d’Arda, un percorso particolarmente significativo dal punto di vista geologico, archeologico e naturalistico. L’escursione si avvarrà dell’accompagnamento di Davide Galli, presidente di Aigae (Associazione Italiane guide ambientali escursionistiche).



Trattandosi della prima uscita stagionale, una parentesi particolare sarà dedicata ai consigli curati dai tecnici del Soccorso Alpino per affrontare la montagna in sicurezza, dopo un inverno caratterizzato da numerose emergenze, spesso causate dall’utilizzo di attrezzature non adeguate.

La puntata, in onda questa sera alle 21, sarà poi disponibile on demand sul sito 12tvparma.it