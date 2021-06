Uno teneva la cocaina in auto, l'altro la confezionava a casa: arrestati nello stesso giorno

Ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, impegnati in un imponente servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno arrestato un 34enne albanese ed un 38enne italiano già gravati da precedenti e residenti in città.

Il 34enne, noto per lo spaccio di cocaina, è stato notato mentre era all'interno della sua auto in via Callani. Invitato a scendere, è apparso subito molto nervoso. E comprensibilmente: nel veicolo erano stati nascosti 7 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di 14.5 grammi oltre 2.025 euro ritenuti i guadagni dell’attività di spaccio.

Per quanto riguarda il 38enne italiano, invece, è stata una "soffiata" a spingere i carabinieri a bussare alla sua porta. L'uomo ha iniziato immediatamente ad assumere un comportamento anomalo e nervoso. Considerato che nulla gli era stato contestato e nessuna richiesta era stata avanzata, è subito sceso raggiungendo i militati nel giardino.

L’atteggiamento lasciava trapelare la volontà di evitare l’ingresso in casa, come se al suo interno potesse nascondere qualcosa di illecito. La perquisizione domiciliare era invece inevitabile e ha permesso di scoprire sulla parte superiore dell’armadio, un plico di plastica di colore bianco contenente un etto di cocaina, tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione e pezzi di cellophane di vario colore) e la somma di 2.880 euro.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente e la somma di denaro - per un valore totale di poco meno di 5 mila euro - sono stati sequestrati