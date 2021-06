Vaccini, attese 2mila persone: domenica il Palaponti aperto fino alle 21.30. Dal 7 appuntamento per i 12-19enni.

Domenica 6 giugno, al centro vaccinale Pala Ponti di Moletolo sono attese 2.000 persone che si sottoporranno alla vaccinazione contro il coronavirus. Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e ridurre eventuali attese, l’Azienda USL ha deciso di prolungare l’orario di apertura, pertanto, il Pala Ponti domenica sarà operativo dalle 7.30 alle 21.30. A circa 300 persone prenotate per il 6 giugno al centro vaccinale di Moletolo, l’Azienda sanitaria già oggi (4 giugno) invia un sms per comunicare il nuovo orario dell’appuntamento, posticipato rispetto a quelle già fissato, ma sempre garantito per domenica. Si invitano i cittadini che riceveranno il messaggio a seguire le indicazioni. L’Azienda USL ricorda che il centro vaccinale Pala Ponti è accessibile anche con i mezzi pubblici. A Moletolo, sono infatti riprese le attività sportive, per cui è possibile ci siano maggiori difficoltà nel trovare parcheggio.

Coronavirus e vaccini: lunedì 7 giugno aprono le prenotazioni per i giovani dai 12 ai 19 anni

Dal 7 giugno, possono fissare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus i 12-19enni.

COME PRENOTARE

Invariate le modalità di prenotazione: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.

I NATI NEL 2007-2008

L’Azienda USL raccomanda ai genitori dei ragazzi nati nel 2007-2008 invitati in questi giorni dal servizio di Igiene Pubblica per la vaccinazione contro l’HPV (anti-papilloma virus) a non prenotarsi per la vaccinazione contro il covid-19. A questi giovani, infatti, l’appuntamento sarà proposto il giorno della vaccinazione contro l’HPV.

L’APPELLO DELL’AUSL

Le prenotazioni rimangono aperte anche nei giorni successivi al 7 giugno, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di vaccinarsi. Non è necessario, dunque, affrettarsi nella prenotazione nella prima giornata di apertura:l'eccessivo afflusso e/o sovraccarico di richieste potrebbe creare rallentamenti alle linee telefoniche o ai sistemi informatici di prenotazione. La collaborazione di ciascuno è importante per garantire a tutti un servizio migliore.

22.000 I 40-49enni prenotati

Intanto, alle 18 di oggi (4 giugno) sono 22.000 i 40-49enni che hanno già scelto l’appuntamento per la somministrazione del vaccino.

Si ricorda ai cittadini che intendano vaccinarsi con la propria azienda non devono utilizzare le modalità di prenotazione sopra indicate.

LE ALTRE TAPPE DELLA CAMPAGNA VACCINALE

Dopo l’avvio del 7 giugno alle prenotazione per i 12-19enni, il 9 e 10 giugno si apre ai 35-39enni; l’11, 12 e 13 giugno alla fascia 30-34; il 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni.