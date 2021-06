Via Ravenna, il cane anti-droga fiuta e scova hashish e marijuana

L’attività di contrasto allo spaccio rappresenta una delle principali sfide delle Forze di Polizia. I controlli interessano ciclicamente tutte le zone di Parma. Ieri in particolare è toccato al centro cittadino e al San Leonardo, oggetto di serrate ispezioni e vigilanze.

Grazie all’ausilio dell’Unità cinofila della Questura di Bologna, in via Ravenna sono stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente: 26 grammi di hashish e 2,5 di marijuana.

Tuttavia, non sono state rinvenute solo droghe leggere. Da un controllo del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, in zona San Leonardo, sono stati ritrovati 1,3 grammi di cocaina addosso ad 49enne italiano residente a Parma, contenuti all’interno di un involucro di cellophane termosaldato. Dopo aver portato in Questura l’uomo per la sua compiuta identificazione, è stato disposto il ritiro della patente di guida e il deferimento alla Prefettura per gli adempimenti del caso.