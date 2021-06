Scooter investe pedoni in via Budellungo

Paura in via Budellungo, all'incrocio con via Van Gogh per un incidente avvenuto alle 12. Per cause ancora in via d'accertamento, uno scooter avrebbe travolto alcuni pedoni, tra cui due ragazzini di 13 anni.

Uno di loro, a causa in particolare di un trauma cranico, dopo i primi accertamenti medici era in gravi condizioni. Ora è migliorato. Al Maggiore sono stati trasportati anche altri tre feriti lievi, tra cui l'altro ragazzino. Sul posto le ambulanze inivate dal 118, l'automedica e la Polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto.