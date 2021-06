Via Lisoni: 29 appartamenti al posto dell'ex fabbrica dolciaria

In via Lisoni verranno costruiti 29 appartamenti al posto della ex fabbrica dolciaria. L'edificio avrà un'altezza di 14, 2 metri. Lo annuncia l'assessore Michele Alinovi nelle prime battute del consiglio comunale di oggi.

In tangenziale nord invece è in corso la bonifica dell'area occupata dall'ex distributore (lato sud) in prossimità dell'uscita 6.

"Giusto multare chi parcheggia sul marciapiede ed eventualmente anche far rimuovere l'auto con il carro attrezzi", ha detto poi l'assessore Michele Alinovi rispondendo al capogruppo della Lega, Emiliano Occhi, che faceva notare il problema delle due panchine di marmo mai sostituite in viale Berenini. Un viale vittima di parcheggio selvaggio, soprattutto nel weekend.