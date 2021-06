Al via l'asta (pubblica) per l'ex Eca in borgo San Giuseppe

E' pubblicato sul sito del Comune di Parma il 1° avviso d'asta pubblica per l'alienazione dell’edificio denominato “Ex ECA” (Ente comunale di assistenza) in Borgo San Giuseppe n. 32. Le informazioni e gli allegati per partecipare all’asta sono reperibili al seguente link: https://bit.ly/3v2Hhq0

Per il fabbricato ubicato all’interno del quartiere Oltretorrente, in angolo tra Borgo San Giuseppe (civico n.32) e via della Salute (civico n.2), il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 579.000.

Per prendere parte all’asta le offerte devono essere inoltrare al Comune di Parma, Ufficio Protocollo, Largo Torello de Strada 11/A, 43121 Parma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2021.

L'alieneazione, che è prevista dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, verrà effettuata il giorno 4 novembre 2021 alle ore 12,00, presso una sala del Direzionale Uffici Comunali (DUC), largo Torello de Strada n. 11/A – Parma, in seduta pubblica.

L’immobile potrà essere visitato previo accordo con il Settore Patrimonio. Si precisa che il sopralluogo non potrà essere effettuato nei cinque giorni precedenti la scadenza del bando e, comunque, la richiesta di sopralluogo deve avvenire con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla data richiesta.