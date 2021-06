Centri estivi comunali: aprono oggi le iscrizioni on line per le fasce 0-3 e 3-6

Aprono oggi, martedì 8 giugno, le iscrizioni ai centri estivi comunali, gestiti da Parmainfanzia, per le seguenti fasce di età: 0-3 e 3-6 . Per iscriversi ci sarà tempo fino alle 23.59 di mercoledì 16 giugno. Le domande dovranno essere effettuate on line.

I servizi estivi sono rivolti, in via esclusiva, ai bambini hanno frequentato, durante l’ano scolastico 2020 – 2021, una struttura comunale (a gestione diretta o partecipata) di Nido, Scuola infanzia, Spazio Bambini, Servizio 0-6 e Scuole d’Infanzia Statali, i cui genitori siano entrambi occupati in attività lavorativa nel periodo estivo. Il bando è scaricabile al seguente link: https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/home-educativi.aspx

La famiglia dovrà scaricare, tramite le credenziali SPID, dal sito del Comune di Parma http://www.servizi.comune.parmasezione servizi educativi, sottosezione centri estivi 0-6 una nota precompilata contenente le informazioni salienti per valutare l’iscrizione al Servizio Estivo: turni e calendario, sedi attive e relativi accorpamenti, importo della retta calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente con riferimento alla mensilità di febbraio 2021.

La pratica potrà essere visionata e compilata esclusivamente dal genitore/tutore intestatario delle bollette del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 unicamente con la procedura on line utilizzando le credenziali Spid.

Per l’estate 2021 saranno aperti, per i Nidi d’infanzia, i plessi: Millecolori, Gelsomino, Girasoli, Margherita mentre, per le Scuole d’Infanzia, i plessi: Millecolori, Gelsomino, Girasoli, Margherita e Tartaruga.