Grave incidente questa mattina in A1 all'altezza di Casalbaroncolo, direzione Milano: un tamponamento tra due camion. Il bilancio è di un ferito, uno dei due camionisti, in gravi condizioni, trasportato al Maggiore in Rianimazione. L'altro è rimasto illeso. Sul posto l'elisoccorso da Bologna, il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.