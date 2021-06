AAA cercansi under 35 per la Festa della musica dei giovani di Parma

Il sabato 19 e domenica 20 giugno e con un evento lunedì 21 giugno a Parma (Capitale Europea della Cultura 2020-2021) si terrà, all’interno della 27° edizione della Festa della Musica, che si celebra in tutta Europa il 21 giugno, si terra’ la sesta edizione della Anteprima della Festa della Musica dei Giovani, evento musicale rivolto ai giovani e agli emergenti provenienti da ogni parte d’Italia che si svolge dal 2016 nella Capitale Culturale d’Italia dell’Anno. La triplice giornata di concerti in tre luoghi a Parma è ideata e organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno festeggerà la sua 26° edizione a Faenza dal 1 al 3 ottobre 2021, in collaborazione con il Comune di Parma e la Casa della Musica di Parma, all’interno della Festa della Musica Promossa da AIPMF, Mic Ministero per la Cultura e tanti altri partner.

Il programma sara’ presentato con il Ministro per la Cultura Dario Franceschini in conferenza stampa il prossimo 17 giugno a Roma.

I giovani under 35 della Regione Emilia Romagna che vogliono iscriversi per suonare a Parma possono iscriversi all’ultima chiamata scrivendo lla mail mei@materialimusicali.it indicando nell’oggetto Festa della Musica dei Giovani di Parma indicando nome, cognome, indirizzo postale completo con cap e citta’, indirizzo mail e cellulare e una breve biografia sul progetto musicale con una eventuale link per ascolto e eventuale foto da visionare. Tutte le adesioni della Regione Emilia Romagna devono pervenire entro le ore 12 de il 12 giugno 2021.

Tutte le altre informazioni si possono trovare anche su www.meiweb.it

