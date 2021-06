I condomini segnalano un "curioso" viavai: due denunciati per occupazione abusiva di appartamento

A seguito di un esposto, le Volanti della Questura hanno preso in carico le lamentele di un gruppo di condomini, preoccupati per la presenza abusiva di persone in un appartamento al secondo piano dello stabile in cui vivono, in via Gramsci.

Nello specifico, avevano notato nel tempo diversi soggetti che ad ogni ora facevano ingresso dal portone principale.

E così ieri notte i poliziotti si sono recati sul posto per verificare la situazione .

La porta dell’immobile occupato abusivamente era semiaperta, con la serratura forzata. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato due stranieri: un marocchino di 37anni e un tunisino di 40.

Chiesti i documenti, gli stranieri non sono stati in grado di esibirli. Sono stati quindi portati in questura per la loro identificazione.

Attraverso i rilievi dattiloscopici è stata appurata l’esatta identità degli stranieri coinvolti, scoprendo contestualmente che – oltre ad essere gravati da diversi precedenti penali – erano illegalmente nel territorio nazionale.

Pertanto, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Contestualmente, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma per la loro espulsione.