Individuato il ladro seriale di vino, alimentari e bici dalle cantine del centro: è un 43enne

Sarebbe lui l’uomo che tra gennaio e marzo ha commesso diversi furti di vini, alcolici e generi alimentari dalle cantine nonché di biciclette dai seminterrati di alcuni condomini del centro storico della città, ta Vie Dante e Via Carducci. In occasione di una delle incursioni in Via Carducci è stato sorpreso dal proprietario della cantina dove si era intrufolato e temendo di essere bloccato, ha spintonato l'uomo ed è fuggito.

Oggi. al termine dell’attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro lo hanno denunciato per furto e tentata rapina: si tratta di un 43enne italiano, residente in città e con diversi precedenti.

L’attività investigativa supportata dalle testimonianze e dalle riprese dalle telecamere di videosorveglianza, ha consentito di accertare che l’autore dei furti e della tentata rapina era sempre lo stesso, sempre vestito allo stesso modo. Una volta estrapolate le immagini del volto sono stati interessati i Comandi dell'Arma dell’area Pedemontana per identificarlo. E infine - con nome e cognome in mano e un volto - hanno sottoposto un fascicolo fotografico al 52enne vittima della tentata rapina. che lo ha individuato con assoluta certezza.