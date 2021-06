Lavori urgenti sul cavalcavia del Campus: disagi in tangenziale sud

Per consentire il ripristino urgente di un giunto di dilatazione al km 6 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 9 var/a "Tangenziale Sud di Parma", in direzione Fidenza. Lo comunica Anas. Per il traffico è prevista l’uscita obbligatoria al km 6,200 con rientro al km 5,900. In loco sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine.

Si tratta di un intervento sul cavalcavia del Campus. La polizia locale fa uscire dalla tangenziale i veicoli diretti verso via La Spezia, per farli rientrare dallo svincolo successivo.