Schianto intorno alle 10.30 a Marano, su via Traversetolo, Due auto - per cause ancora in via d'accertamento - si sono scontrate e hanno entrambe finito la loro corsa in un campo.

Subito allertati i soccorsi, sono arrivate tre ambulanze e i vigili del fuoco. Tre i feriti trasportati al Maggiore, uno in condizioni di media gravità e due con lievi traumi,