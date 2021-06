Parco Ducale: un arresto per spaccio, trovata droga anche fra i rami degli alberi

Controlli straordinari al Parco Ducale da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, anche con unità cinofile.

Sono stati sequestrati in totale 310,7 grammi di hashish, 12,7 grammi di marijuana e 5,1 grammi di cocaina. La droga è stata trovata anche nei cespugli del parco e in alcuni casi tra i rami degli alberi.

In tutto sono state controllate 74 persone. Una persona è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente: aveva 10 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina già in dosi, 2 soggetti sono stati denunciati a piede libero in quanto trovati in possesso di 9 grammi di hashish l’una e 12 grammi l’altra, e un ulteriore soggetto è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75.

Tra le persone controllate è scattata una denuncia per violazione delle norme in materia di immigrazione.