Rubano vestiti in un negozio in centro e scappano separandosi: scovati entrambi. Uno arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro impegnati in servizio perlustrativo, sono stati fermati in Via Mazzini dai commessi di un negozio in cui poco prima era avvenuto un furto.

Due uomini, dopo essersi impossessati di alcuni capi di vestiario, erano scappati evitando i controlli dell’addetto alla sicurezza. E' stata fornita una descrizione dei due, che si erano subito separati e avevano tentato due diverse vie di fuga.

Uno dei due - un 38enne residente in provincia di Reggio Emilia - è stato fermato. nei pressi di ponte Verdi.

Il secondo è stato rintracciato e fermato, dalla pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Parma, nei pressi di Piazza Garibaldi. Sottoposto a perquisizione, aveva un paio di tronchesine, utilizzate per strappare il dispositivo antitaccheggio dalla merce rubata. Si tratta di un 41enne residente a Reggio Emilia, con diversi precedenti ed è stato arrestato per tentata rapina: per fuggire ha usato violenza nei confronti dell’addetto alla vigilanza, L'uomo è stato portato nel carcere di Reggio Emilia mentre il 38enne è stato denunciato per furto.