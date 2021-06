Ecco i 12 allievi ammessi all'Accademia Verdiana 2021

Sono stati selezionati i 12 allievi ammessi al Corso di “Alto perfezionamento in repertorio verdiano” dell’Accademia Verdiana 2021, giunta al quinto anno di attività. 101 i candidati provenienti da 16 diversi Paesi (Italia, Armenia, Bulgaria, Brasile, Cina, Corea del Sud, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Lituania, Messico, Perù, Russia, Turchia, Ucraina) che hanno presentato domanda di partecipazione.

La commissione composta da Renata Scotto (madrina dell’Accademia Verdiana), Cristiano Sandri (responsabile della selezione della Fondazione Teatro Regio di Parma), Giannina Seccia (esperto dei processi selettivi della Fondazione Teatro Regio di Parma), Vincenzo De Vivo (Accademia d’Arte Lirica di Osimo), Damiana Pinti (Scuola di musica di Fiesole), Giovanni Di Stefano (Direttore artistico del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona), dopo le tre giornate di audizione presso il Teatro Regio di Parma, ha indicato i 12 cantanti ammessi: Irene Celle, Magdalena Elizabeth Gallo Aguila, Chiara Guerra, Danbi Lee, Jaebeom Park, Ilaria Alida Quilico, Franco Rios Castro, Anna Subbotina, Silia Valente, Yuxuan Wang, Chuanqi Xu, Shuai Zhang. I finalisti non ammessi al Corso, secondo la posizione in graduatoria da loro conseguita, potranno subentrare ai titolari in caso di rinuncia di questi ultimi.

Gli allievi dell’Accademia Verdiana 2021 conseguiranno una preparazione vocale, musicale e teatrale di eccellenza a titolo gratuito, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna e del Fondo Sociale Europeo (Operazione Rif. PA 2020-15377/RER approvata con Delibera di Giunta Regionale n.401/2021, cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna). A tutti i partecipanti verrà riconosciuta una borsa di studio di 1000 euro.

Le lezioni si svolgeranno, per una durata di 1000 ore complessive, dal 28 giugno al 23 luglio 2021 e dal 23 agosto 2021 al 4 marzo 2022. Insegnanti, professionisti e vocal coach specializzati nel repertorio verdiano - tra i docenti delle ultime due edizioni del corso - Giovanna Casolla, Fiorenza Cedolins, Mariella Devia, Barbara Frittoli, Sonia Ganassi, Silvia Paoli, Anna Pirozzi, Roberto De Candia, Vincenzo De Vivo, Martino Faggiani, Michele Pertusi, Giulio Zappa - terranno lezioni individuali, di gruppo e masterclass dedicate a tutti gli aspetti che attengono all’interpretazione e alla gestione del profilo professionale di un cantante d’opera: studio dello spartito, dizione, tecniche vocali e interpretative, musica vocale d’insieme, movimento scenico e interazione di gruppo, movimenti coreografici, recitazione, storia dell’opera, management del proprio profilo professionale e materie contrattualistiche.

La formazione si svolgerà anche attraverso laboratori, seminari di approfondimento e incontri con direttori, registi, cantanti e professionisti del teatro d’opera, che gli allievi potranno seguire sul campo in occasione delle prove delle produzioni in programma nella Stagione Lirica, nel Festival Verdi e Verdi Off 2021 e in quell’ambito ai partecipanti potranno inoltre essere proposte collaborazioni artistiche.

Il Corso di “Alto perfezionamento in repertorio verdiano” è realizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma in collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole, Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Comune di Parma Assessorato alla cultura, Istituto nazionale di studi verdiani, La Toscanini, Fondazione Franco Zeffirelli.