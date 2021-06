Global wellness day, evento live per la 10° giornata mondiale del benessere

Sabato 12 giugno segui con noi l’evento live on line dedicato al tema del MENTAL WELLNESS con esperti da tutto il mondo tra i quali avremo il piacere di ascoltare il Prof. Sgoifo, neuroscienziato dell’Università di Parma, intervistato da Barbara Gavazzoli, direttore comunicazione [ comfort zone ] e key supporter per il GWD su questo tema così attuale e particolarmente importante in questi tempi sfidanti.

SUPPORTARE IL BENESSERE MENTALE E PSICOLOGICO: UN DIRITTO DA COLTIVARE E PROTEGGERE

Cosa significa realmente “stare bene” e come possiamo aiutare la nostra mente e il nostro corpo grazie alle più recenti scoperte scientifiche e alle pratiche di tutti i giorni? A questa domanda risponderanno personaggi di rilievo tra cui medici, ricercatori, leader spirituali, esperti di meditazione e di tecniche che aiutano ad integrare nel proprio lifestyle pratiche per aumentare la propria capacità di rigenerarsi e vivere la vita in pienezza.

35 paesi, 60 speakers con interventi dinamici e coinvolgenti che diffonderanno conoscenza e suggerimenti per coltivare questo senso di responsabilità e di protezione per la propria forza interiore e fisica e per quella della comunità che ci circonda, accompagnati dalle scoperte più recenti e da consigli pratici e attuabili ad ogni età.

Un’iniziativa internazionale che in Italia ci ha sempre visti al fianco di Belgin Aksoy, fondatrice di questo movimento oltre 10 anni fa, con il supporto di Davide Bollati, ambasciatore GWD per il nostro paese, e Davide Manzoni insieme ai centri partner [ comfort zone ], e che quest’anno si apre anche ai più piccoli grazie alla volontà della Prof. Esposito, Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Parma, di dedicare delle speciali attività ai giovani pazienti proprio in questa giornata così importante e simbolica. Sarà per loro il primo di una serie di appuntamenti che poi proseguiranno nel corso dei mesi per coinvolgere anche le famiglie e la cittadinanza in un percorso di promozione della salute e prevenzione che “insieme all’adozione di un approccio che pone le famiglie al centro degli interventi – sottolinea Esposito - restano sempre la carta vincente”.

ORARI

GWD 12-HOUR FREE LIVESTREAM

Sabato 12 giugno 8:00-20:15 live from https://www.globalwellnessday.org/2021-livestream-celebration-of-wellness/

Mental Wellness: from science to everyday life - Intervista al Prof Andrea Sgoifo Sabato 12 giugno 8:00-20:15 ore 12 https://www.globalwellnessday.org/2021-livestream-celebration-of-wellness/