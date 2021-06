Inaugurato il primo pulmino elettrico: la scelta “green” della Pubblica

Il debutto è avvenuto oggi: nella sede dell’Assistenza Pubblica di Parma in viale Gorizia è stata inaugurato il primo pulmino elettrico per il trasporto disabili, cofinanziato per il 75% dalla Fondazione Cariparma.

Questo mezzo rappresenta una novità assoluta, si tratta del MAN TGE-E FULL ELECTRIC, allestita dalla OLMEDO di Reggio Emilia. TGE-E garantisce un’autonomia superiore ai 150km in ciclo urbano che diventano oltre 200 in condizioni di misto, e tempi di ricarica rapidissimi. Può trasportare fino a quattro carrozzelle e il suo allestimento è completamente plastic free, privo di piombo e cromo esavalente e completamente riciclabile.

Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, Comandante Corpo Militi Assistenza Pubblica Parma, Franco Magnani, Presidente Fondazione Cariparma, e Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma.

Ogni anno la Pubblica accompagna quasi 30.000 persone con i propri veicoli attrezzati per il trasporto disabili. Che si tratti di bambini, ragazzi, adulti o anziani, i numeri dei servizi continuano a crescere e, allo stesso modo, aumentano anche i km effettuati. Questo ha portato l’Assistenza Pubblica a fare una scelta consapevole, e a compiere un primo passo verso la sostenibilità ambientale grazie anche al sostegno di Fondazione Cariparma. L’obiettivo è quello di poter diventare, in futuro, un ente pilota per il lancio dei primi pulmini per il trasporto disabili completamente elettrici.

«Siamo grati – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma – a Fondazione Cariparma per averci sostenuto in questo progetto di sostegno alla popolazione, non solo per l'accompagnamento dei disabili ma anche per la tutela dell'ambiente in cui viviamo. Il fatto che il volontariato non solo si faccia carico di tematiche sociali ma riesca ad unire anche una responsabilità ecologica è qualcosa che qualifica ancor di più l'attività dei nostri volontari. Ancora una volta, grazie alle sinergie e al sostegno del territorio, il volontariato riesce a dare prova non solo di fare ma di fare bene e con attenzione: ne siamo orgogliosi».

«Accogliamo con gioia - spiega Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi Assistenza Pubblica Parma - il nuovo mezzo che supporterà i nostri volontari nel rendere un servizio ancora migliore e confortevole verso i nostri utenti. La tematica ambientale è segno di maggiore attenzione verso l'ambiente che ci circonda e di conseguenza a favore della salute di tutti. Salute